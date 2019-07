Brände : Landrat: Katastrophenfall soll Montag beendet sein

Im Kampf gegen den großflächigen Waldbrand bei Lübtheen wird für die kommenden Tage eine weitere Entspannung erwartet. Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg, gehe davon aus, dass am Montag der Katastrophenfall für beendet erklärt werden könne, teilte der Kreis am Freitagabend mit. Die Bundeswehr werde sich am Wochenende aus dem Einsatzgebiet zurückziehen, ihre Löschhubschrauber hätten den Einsatz bereits am Freitagabend beendet. Aktuell sei der Brand auf eine Fläche von 560 Hektar eingedämmt worden, hieß es weiter.

von dpa

05. Juli 2019, 22:48 Uhr

Am Freitag war bekanntgegeben worden, dass das evakuierte Dorf Alt Jabel am Samstagmorgen wieder freigegeben werden soll. In die anderen drei evakuierten Orte - Trebs, Jessenitz-Werk und Volzrade - am Rande des hochgradig mit Munition belasteten Truppenübungsplatzes bei Lübtheen durften die Bewohner bereits am Mittwoch zurückkehren.

Der Brand hatte sich bei großer Hitze, angetrieben von kräftigen Winden, rasch ausgebreitet. Als Brandursache vermuten die Behörden vorsätzliche Brandstiftung und haben dazu auch Ermittlungen aufgenommen. Die hohe Belastung des brennenden Waldgebietes mit Munition erschwerte die Löscharbeiten erheblich.