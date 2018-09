Landtag : Landtag befasst sich mit Dürrefolgen in der Landwirtschaft

Der Landtag in Schwerin befasst sich auf seiner Sitzung mit den Folgen der Dürre für die Landwirtschaft und möglichen Vorsorgemaßnahmen für Ertragsausfälle. Dem Parlament liegen dazu fast gleichlautende Anträge von AfD und Linke vor. Beide Oppositionsfraktionen plädieren für die Einführung steuerfreier Risikoausgleichsrücklangen in den Agrarbetrieben, die in Jahren mit guten Ernten gebildet werden könnten. Solch steuerbegünstigte Finanzpolster sind in Deutschland rechtlich bislang nicht möglich. Die dritte unterdurchschnittliche Ernte im Nordosten in Folge hatte die Vorsorgedebatte neu entfacht.

von dpa

13. September 2018, 06:19 Uhr

Auf Antrag der Regierungspartei SPD ist zudem eine Aussprache zu den Folgen der extremen Trockenheit in diesem Jahr für die ländlichen Räume geplant. Der Finanzausschuss des Landtags hatte bereits Ende August 25 Millionen Euro Landesmittel für das Dürrehilfeprogramm bewilligt. Der Bund steuert weitere 25 Millionen Euro bei.

Weitere Themen der Plenarsitzung sind unter anderem die Behebung von Funklöchern im Handy-Netz, der Brandschutz im Land, die Umsetzung der Energiewende sowie die Abschiebepraxis für abgelehnte Asylbewerber.