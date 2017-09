Landtag : Landtag befasst sich mit Fall Arppe

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Schwerin (dpa/mv) - Der Fall Arppe wird zum Thema der Plenardebatte im Landtag. In einer gemeinsamen Erklärung von SPD, CDU und Linke, über die das Parlament heute berät, verurteilen die drei Fraktionen die «öffentlich gewordenen menschenverachtenden Äußerungen und die gewaltverherrlichenden Einlassungen des Abgeordneten Holger Arppe in einem Internetforum auf das Schärfste». Der 44-jährige Rostocker wird aufgefordert, sein Landtagsmandat unverzüglich niederzulegen. Arppe war Ende August aus der AfD und ihrer Landtagsfraktion ausgetreten, nachdem Internet-Einträge mit ihm zugeschriebenen Gewaltäußerung und kinderpornografischen Fantasien öffentlich geworden waren. Das Parlament befasst sich zudem mit Möglichkeiten einer besseren Vernetzung von Fahrplänen und Tarifen in der Metropolregion Hamburg, um Berufspendlern den Arbeitsweg zu erleichtern. Kostenfreie Kita, Tageszeitungen, Bürokratieabbau und die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber sind weitere Themen

