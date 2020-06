Landtag : Landtag beginnt letzte Sitzung vor Sommerpause

Der Landtag in Schwerin startet wegen des frühen Ferienbeginns in Mecklenburg-Vorpommern am heutigen Mittwoch in die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause. Zu Beginn der dreitätigen Beratungen bestimmen erneut die Auswirkungen der Corona-Pandemie die Debatte. Auf Antrag der Linken soll in der Aktuellen Stunde über Schlussfolgerungen aus der Infektionswelle und den getroffenen Abwehrmaßnahmen diskutiert werden, die wochenlang weite Teile des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft lahm legten.

Avatar_prignitzer von dpa

10. Juni 2020, 01:28 Uhr

Die Oppositionsfraktion hatte zunächst die harten Einschränkungen, Schutzvorkehrungen und Hilfsprogramme mitgetragen, sich zuletzt aber immer kritischer zum Kurs der SPD/CDU-Landesregierung geäußert. Erst am Dienstag hatte sich das Kabinett auf weitere Lockerungen verständigt. Einer der wichtigsten Kritikpunkte betraf die Situation der Schulen. Die Bildungspolitik ist ein weiterer Schwerpunkt der Parlamentsberatungen.