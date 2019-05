Landtag : Landtag berät über Lehrergehälter, Radwege und Windkraft

Der Landtag in Schwerin setzt am heutigen Donnerstag seine Beratungen fort. Auf Antrag der Linken steht erneut die Vergütung von Grundschullehrern in Mecklenburg-Vorpommern auf der Tagesordnung. Die Oppositionsfraktion dringt seit langem auf eine Anhebung der Einkommen auf das Niveau der Lehrer an weiterführenden Schulen, die auch von den Gewerkschaften gefordert wird. Nach Angaben von Linksfraktionschefin Simone Oldenburg beträgt der Einkommensunterschied monatlich bis zu 500 Euro. In anderen Bundesländern sei die Angleichung schon erfolgt, was diesen Vorteile im Wettbewerb um den Lehrernachwuchs bringe.

von dpa

23. Mai 2019, 02:27 Uhr

Weitere Themen der Parlamentssitzung sind unter anderem Mängel beim Service für Bahnkunden, der Ausbau der Windkraftnutzung und die Lücken im Radwegenetz des Landes.