Landtag : Landtag berät über Volksbefragungen und Behinderte

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern berät am heutigen Mittwoch über zwei geplante Änderungen der Landesverfassung. So sollen Volksbefragungen im Nordosten eingeführt werden, um die Bürger stärker an wichtigen Entscheidungen zu beteiligen. Allerdings ist der Entwurf des Regierungslagers umstritten: Die Opposition sieht die Gefahr, dass nur Themen zur Abstimmung gestellt werden könnten, die der Koalition angenehm sind. Die drei Oppositionsparteien AfD, Linke und BMV forderten deshalb bereits, Fragestellungen für Volksbefragungen mit Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag zu beschließen. Außerdem wurde vorgeschlagen, Themen sollten auch aus dem Volk kommen können.

von dpa

12. September 2018, 01:16 Uhr

Eine in dem Zuge geplante weitere Verfassungsänderung - sie betrifft Behinderte und Senioren - sorgte im Vorfeld der Landtagssitzung ebenfalls für Ärger. Der Bürgerbeauftragte Mathias Crone kritisierte, die geplante Änderung des Artikels 17a sei ein deutlicher Rückschritt statt ein Fortschritt für Menschen mit Behinderung. Der Artikel soll der UN-Behindertenrechtskonvention angepasst werden, die auf Teilhabe abzielt. Nach Crones Einschätzung gewährt die bisherige Formulierung Alten und Behinderten mehr Schutz. Bereits im November 2017 hatte sich nach seinen Worten der Integrationsförderrat des Landes gegen die geplante Verfassungsänderung ausgesprochen.

Weitere Themen der Landtagssitzung sind der Start des neuen Schuljahrs vor dreieinhalb Wochen und die Bezahlung der Grundschullehrer, die geringer ist als die von Lehrern an Regionalschulen und Gymnasien. Diskutiert wird außerdem eine Änderung der Geschäftsordnung des Landtags. Damit sollen die Debatten lebendiger werden.