Landtag : Landtag beschließt dreitägige Plenardebatte

Der Landtag in Schwerin schließt seine dreitägige Plenardebatte heute. Auf Antrag der Koalitionsfraktionen von SPD und CDU befassen sich die Abgeordneten mit Mobbing an Schulen und der Notwendigkeit, wirksame Strategien dagegen zu entwickeln. Ein jetzt bekannt gewordener Fall in Crivitz bei Schwerin, bei dem Sechstklässler Schüler des darunter liegenden Jahrgangs einem beschämenden Ritual unterzogen, hatte das Thema im Land jüngst wieder in den Fokus gerückt. Über einen Zeitraum von vier Jahren sollen rund 30 Schüler daran beteiligt gewesen sein.

von dpa

15. März 2019, 01:21 Uhr

Die oppositionelle Linke beantragte eine Debatte zur Angleichung der Lebensverhältnisse im ganzen Land. Zudem will sie sich für die Einführung einer sogenannten Hygieneampel stark machen, die Besuchern von Gaststätten und Imbissbuden Orientierung geben sollen. Den Defiziten bei der Schwimmfähigkeit bei Kindern im Nordosten will die Fraktion Freie Wähler/BMV entgegenwirken. Sie legte einen Antrag vor, in dem sie ein Landesprogramm mit Schwimmkursen in den Ferien vorschlägt.