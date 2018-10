Landtag : Landtag debattiert erneut über Mobilität auf dem Lande

Zum Abschluss seiner dreitägigen Sitzung debattiert der Landtag in Schwerin am Freitag erneut über Verbesserungen im ländlichen Nahverkehrsangebot. In einem gemeinsamen Antrag fordern SPD und CDU die von ihr gestellte Regierung auf, das Parlament über regionale Modellprojekte zu unterrichten. Zudem solle die Übertragbarkeit erfolgreicher Mobilitätsprojekte auf andere Landesteile oder das gesamte Bundesland untersucht werden.

von dpa

26. Oktober 2018, 02:08 Uhr

In einigen Landkreisen sind Rufbusse im Einsatz, mit deren Hilfe trotz eines ausgedünnten Liniendienstes Mobilität für Dorfbewohner sichergestellt werden soll. Vor allem in Ferienzeiten ohne Schülerverkehr ist es für Menschen ohne eigenes Auto schwierig, zum Arzt oder zum Supermarkt zu kommen. Die oppositionelle Linksfraktion beklagte mehrfach unzureichende Angebote im öffentlichen Busverkehr und kritisierte auch Einschränkungen bei den Regionalbahnen, wie etwa die Teilstilllegung der Südbahn.

Weitere Beratungsthemen sind der Umgang mit Missbrauchsfällen in der Katholischen Kirche, die Integration von Asylbewerbern und der Schwimmunterricht in Grundschulen.