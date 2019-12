Landtag : Landtag einstimmig für Erhalt von Geburtsstation in Crivitz

Avatar_prignitzer von dpa

13. Dezember 2019, 12:08 Uhr

Der Landtag hat am Freitag einstimmig den Erhalt der Station für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Medclin-Krankenhaus Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sowie eine Lösung für die seit Juni geschlossene Kinderstation in der Asklepios-Klinik Parchim gefordert. Über diesen Auftrag soll Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am nächsten Mittwoch und Donnerstag mit Konzernvertretern neu verhandeln. Er hatte zunächst das Vorhaben der beiden Konzerne mitgetragen, die Geburtshilfe in Crivitz zugunsten von Parchim zum Jahresende zu schließen. Nach massiven Protesten der Bevölkerung hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) das Ergebnis kritisiert und Glawe mit Neuverhandlungen beauftragt.