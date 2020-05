Landtag : Landtag fordert Rettungsschirm für öffentlichen Nahverkehr

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat einen Rettungsschirm des Bundes für den öffentlichen Nahverkehr gefordert. Die Landesregierung wurde einstimmig aufgefordert, im Bundesrat und anderweitig auf Bundesebene Hilfen einzufordern. Die Auswirkungen der überall eingebrochenen Fahrgastzahlen und Beförderungsleistungen müssten abgefedert werden. «Der Bund muss uns in Größenordnungen helfen, das schaffen Kommunen und Länder nicht aus eigener Kraft», sagte die Linken-Politikerin Mignon Schwenke, deren Fraktion den Antrag eingebracht hatte.

Avatar_prignitzer von dpa

15. Mai 2020, 15:02 Uhr

Die Verkehrsminister der Länder hatten bereits am Donnerstag vom Bund einen Rettungsschirm für den öffentlichen Personennahverkehr wegen erheblicher Verluste in der Corona-Krise gefordert. Die Fahrgastzahlen seien um 70 bis 90 Prozent zurückgegangen, hieß es dort. Allein in diesem Jahr sei mit Verlusten von mindestens fünf Milliarden Euro zu rechnen. Die Deckung dieses Defizits sei «eine gemeinschaftliche öffentliche Aufgabe» und bedürfe «zusätzlicher Finanzierungsmittel».