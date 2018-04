Landtag : Landtag in Schwerin setzt NSU-Untersuchungsausschuss ein

von dpa

26. April 2018, 12:01 Uhr

Der Landtag in Schwerin hat am Donnerstag mit großer Mehrheit einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der sich mit dem Themenkomplex «Nationalsozialistischer Untergrund» (NSU) befasst. Mecklenburg-Vorpommern ist damit das achte Bundesland, in dem das Parlament die Gewalttaten der neonazistischen Terrorgruppe umfassend unter die Lupe nimmt und deren Vernetzung in der rechten Szene. Gleichzeitig sollen die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden kritisch bewertet werden. Dem NSU, von dem nach dem Selbstmord von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nur noch Beate Zschäpe am Leben ist, werden zehn Morde zugerechnet, einer davon 2004 in Rostock. Auch der Bundestag hatte zwei Untersuchungsausschüsse dazu eingesetzt. Im Abschlussbericht attestierten die Parlamentarier den Ermittlungsbehörden in Bund und Ländern erhebliche Fehler.