Landtag : Landtag in Schwerin unterstützt Rettungspläne für Werften

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns billigt die Übernahme zusätzlicher Millionen-Bürgschaften zur Rettung der MV Werften.

Schwerin | Mit den Stimmen der Regierungsparteien SPD und CDU sowie der oppositionellen Linksfraktion unterstützte das Parlament am Montag in einer Sondersitzung das von Bund und Land vereinbarte Rettungspaket. Der maritimen Industrie als „wesentlichem industriellen Kern der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern“ komme eine außerordentliche Bedeutung für das Land...

