Kriminalität : Landtag: «Prepper»-Aufklärung nicht nur durch Ministerium

Der Landtag will sich bei der Ausleuchtung der «Prepper»-Szene, der zwei mutmaßliche Rechtsterroristen in MV zugerechnet werden, nicht auf das Innenministerium verlassen. Der Innenausschuss des Parlamentes beschloss am Donnerstag in Schwerin ein eigenes Expertengespräch mit Vertretern des Reservistenverbandes, des Deutschen Bundeswehrverbandes und des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern.