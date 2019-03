Landtag : Landtag will betreuten Menschen das Wählen möglich machen

von dpa

13. März 2019, 02:02 Uhr

Der Landtag beginnt heute mit der Arbeit an einer Änderung des Landes- und Kommunalwahlgesetzes in Mecklenburg-Vorpommern. Damit soll mehr Menschen die Teilnahme an Wahlen ermöglicht werden. Bisher sind Frauen und Männer vom Wahlrecht ausgeschlossen, für die ein Betreuer für alle Angelegenheiten bestellt wurde, weil sie ihre Geschäfte nicht allein besorgen können. Das hat das Bundesverfassungsgericht am 29. Januar für verfassungswidrig erklärt. Nach der von CDU und SPD auf den Weg gebrachten Gesetzesänderung soll künftig nur noch vom Wahlrecht ausgeschlossen sein, wer es infolge Richterspruchs verloren hat. Das ist nur bei bestimmten Straftaten möglich, wie der Vorbereitung eines Angriffskrieges, Landesverrat oder Fälschung von Wahlunterlagen. Die Gesetzesänderung soll bereits für die Kommunal- und Europawahl am 26. Mai gelten.