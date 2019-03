Landtag : Landtagsdebatten über Abschiebung, Telemedizin und Hartz IV

von dpa

14. März 2019, 02:28 Uhr

Die Abgeordneten im Schweriner Landtag setzen am heutigen Donnerstag ihre Beratungen fort. Auf Antrag von SPD und CDU steht erneut das Thema Telemedizin auf der Tagesordnung. Die Regierungsfraktionen halten eine Änderung der Berufsordnung für die in Mecklenburg-Vorpommern tätigen Ärzte für erforderlich, damit medizinische Beratungen und Behandlungen über Kommunikationsmedien ausgebaut werden können. Zwei Drittel der 17 Landesärztekammern in Deutschland hätten entsprechende Lockerungen schon beschlossen, hieß es. Die AfD will im Parlament ihrer Forderung nach einer eigenständigen Abschiebehaft-Einrichtung im Land für ausreisepflichtige Ausländer Nachdruck verleihen. Weitere Themen der Landtagssitzung sind politische Reaktionen auf die Ausdehnung des Wolfes und Folgen für den Schutz von Weidetieren.