Soziales : Landtour der Linken zu Kinderarmut in Rostock gestartet

In Rostock hat am Dienstag eine dreitägige Landtour der Linksfraktion zum Thema Kinderarmut begonnen. Der Spitzenkandidat der Linken zur Bundestagswahl und Direktkandidat in Rostock, Dietmar Bartsch, sagte, es sei völlig inakzeptabel, dass in Deutschland fast zwei Millionen Kinder von Armut bedroht seien. Die Landtour soll neben Rostock auch in die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust-Parchim führen.