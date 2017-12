Unfälle : Landwirt parkt Hänger auf Straße: Eine Schwerverletzte

Bei einem Unfall nahe Neubrandenburg ist am Dienstagabend eine 63-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau saß als Beifahrerin in einem Auto, das auf einer unbeleuchteten Straße zwischen Brunn und Staven (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) auf einen dort abgestellten, unbeleuchteten Anhänger prallte, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Der 64-Jährige Fahrer blieb unverletzt.