Agrar : Landwirte protestieren erneut gegen Agrarpaket

Mit einer Reihe von Mahnfeuern haben Landwirte am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern erneut gegen das geplante Agrarpaket der Bundesregierung protestiert. An acht Standorten, darunter in Poltnitz in Westmecklenburg und Vipperow an der Mecklenburgischen Seenplatte versammelten sich am Samstagabend mehrere hundert Menschen, wie Organisatoren von «Land schafft Verbindung» am Sonntag in Waren an der Müritz mitteilten. Bei den Treffen kamen Bauern auch mit Verbrauchern ins Gespräch.

Avatar_prignitzer von dpa

08. März 2020, 19:34 Uhr

Durch die weitere Verschärfung der Düngeverordnung würde künftig «unter dem Pflanzenbedarf gedüngt», erklärte eine Sprecherin der Initiative. Das hieße, Pflanzen bekämen nicht mehr genug Nährstoffe, die sie für ein gesundes Wachstum brauchen. Damit wäre die regionale Lebensmittelproduktion in Gefahr, was vor allem die Zukunft kleinerer Betriebe bedrohe.

Die umstrittene Düngeverordnung steht Anfang April im Bundesrat zur Abstimmung. Eine Sprecherin des Bundesagrarministeriums hatte am Mittwoch in Linstow (Landkreis Rostock) zugesichert, dass das Messstellennetz zur Ermittlung des Nitratgehaltes im Grundwasser noch einmal auf Vergleichbarkeit mit europäischen Maßstäben hin überprüft werden soll. Gegen die Verschärfung der Düngeverordnung, die Teil des Agrarpakets sein soll, protestieren seit Wochen Landwirte unter anderem mit großen Traktorenkorsos in Berlin.