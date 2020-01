Agrar : Lange Anklamer Rübenkampagne kurz vor dem Abschluss

In der Zuckerfabrik Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) endet Anfang nächster Woche die Verarbeitungskampagne. Nach 132 Tagen im ununterbrochenen Drei-Schicht-System werden die mehr als 200 Mitarbeiter aus 1,62 Millionen Tonnen Rüben Zuckersirup extrahiert haben. Daraus werden sie übers Jahr 130 000 Tonnen Weißzucker und 66 000 Kubikmeter Bioethanol gewinnen.

15. Januar 2020, 05:37 Uhr

Erstmals war 2019 der Preis für Bioethanol, das dem Kraftstoff E10 zugesetzt wird, höher als der Preis für Zucker. In Anklam werden außerdem Rest- und Abfallstoffe der Rüben zu Biomethangas zum Heizen, zu Futter- und Düngemitteln verarbeitet. Neue Produkte sind in Vorbereitung, darunter die Produktion von Bio-Zucker. Geforscht wird an Fleischersatzprodukten auf der Basis von Protein und Pektin aus der Rübe.