Notfälle : Langsame Bergung von havarierten Fischkutter in Greifswald

Ein Schiff mit langer Historie ist in Greifswald voll Wasser gelaufen und auf Grund gesunken, die Aufbauten schauten noch raus. Nun begann die Bergung des 70 Jahre alten Fischkutters - aber sanft. Die Ursache wird noch gesucht.

Greifswald | In Greifswald haben Spezialisten am Freitag mit der Bergung eines auf dem Fluss Ryck auf Grund gesunkenen Traditions-Fischkutters begonnen. Bis zum Nachmittag konnte ein Kran das 24 Meter lange Schiff zunächst ganz leicht anhieven, so dass ein Taucher zwei Gurte unter den Kutter ziehen konnte. Dazu musste der Taucher aber Schlamm mit einer Drucklanze ...

