Segeln : Laser-Europacup soll im September vor Warnemünde stattfinden

Trotz der Corona-Pandemie soll in diesem Jahr ein seglerisches Großereignis in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden. Die Organisatoren beabsichtigen, im Frühherbst auf dem traditionellen Revier vor Warnemünde den Laser-Europacup auszurichten. «In Abstimmung mit der Klassenvereinigung wird der Warnemünder Segel-Club vom 24. bis 27. September einen Alternativtermin anbieten und hoffentlich auch durchführen können», sagt Peter Ramcke, Sportdirektor der Warnemünder Woche, in einer Mitteilung vom Freitag.

08. Mai 2020, 13:52 Uhr

Der Laser-Europacup ist seit Jahren fester Bestandteil der Warnemünder Woche. Deren für den 4. bis 12. Juli geplante 83. Auflage war im März abgesagt worden. Auch die kulturellen Veranstaltungen des traditionellen einwöchigen Segelfestivals, das zu den drei größten in Deutschland zählt, werden in dem Rahmen nicht stattfinden.

Der Laser-Europacup ist eine Nachwuchsveranstaltung, die allen Seglern ab zwölf Jahren in den Klassen Standard, Radial und 4.7 offensteht. Dabei gehen jedes Jahr Hunderte Laser-Segler an den Start. 2016 waren es sogar über 300 Aktive.