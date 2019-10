Kriminalität : Laster demoliert: Polizei sucht Unfallopfer

Die Neubrandenburger Polizei sucht im Zusammenhang mit einem gestohlenen und demolierten Lastwagen Unfallopfer. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurde der Lastwagen Ende September in Neubrandenburg entwendet und mit enormen Schäden etwa 60 Kilometer entfernt bei Rustow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) an der Peene gefunden. Der 27 Jahre alte und damals angetrunkene mutmaßliche Dieb wurde laut Polizei gefasst. Er mache aber keine Angaben.

Avatar_prignitzer von dpa

30. Oktober 2019, 10:12 Uhr

Die Ermittlungen ergaben, dass mehrere Teile des Lkw fehlten und Führerhaus und Rahmen schwere Beschädigungen aufwiesen. Die Schäden deuten auf Unfälle hin, weshalb die Polizei Betroffene sucht. Sollten sich diese finden, müsste sich der mutmaßliche Dieb, der keinen Führerschein besitze, auch wegen Unfallflucht verantworten.