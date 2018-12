Verkehr : Lastwagen um 44 Prozent überladen: 1630 Euro Strafe

von dpa

12. Dezember 2018, 15:13 Uhr

Einen um 44 Prozent überladenen Holz-Lastwagen hat die Autobahnpolizei nahe Wismar von der A20 geholt. Den Beamten war die maximale Beladung am Dienstag aufgefallen, wie die Polizeiinspektion Wismar am Mittwoch mitteilte. Die Waage zeigte dann 57,5 Tonnen an - 17,5 Tonnen oder 44 Prozent zu viel. «Weil sich das Transportunternehmen durch die massive Überladung einen zweiten Transport ersparte und dadurch einen illegalen Gewinn erwirtschaftete, erwartet die Firma nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit dem Ziel der Gewinnabschöpfung», erklärte ein Sprecher der Polizeiinspektion. Rechnerisch hätten sich 1630 Euro ergeben.