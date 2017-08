Kriminalität : Lauben-Streit eskaliert: Carport des Nachbarn angezündet

Ein Streit zwischen Rentnern ist in einer Schrebergartenanlage in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eskaliert. Ein 66 Jahre alter Mann zündete den Carport seines Nachbarn an, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Rentner steckte in dem Unterstand demnach am Dienstagabend eine Wetterschutzplane in Brand. Der 75 Jahre alte Besitzer habe die Flammen bemerkt und das Feuer mit seiner Ehefrau gelöscht. Das Auto des Ehepaares blieb laut Polizei verschont.