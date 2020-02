Lebensmittel : Lebensmittelamt unzufrieden mit Siedefetten für Berliner

Avatar_prignitzer von dpa

16. Februar 2020, 11:54 Uhr

Lebensmittelkontrolleure in Mecklenburg-Vorpommern sind mit der Qualität von Siedefetten bei der Produktion von Berlinern nicht zufrieden. Von 20 geprüften Fetten wurden drei als «nicht zum Verzehr geeignet» beurteilt, wie das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (Lallf) in Rostock mitteilte. Gleichzeitig seien in sieben weiteren Proben bis zum Grenzbereich erhöhte Werte bei den sogenannten Transfettsäuren festgestellt worden. Sie entstehen laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auch durch lebensmitteltechnologische Prozesse. Für sie seien keine positiven Funktionen im Organismus bekannt, negative Auswirkungen auf den Stoffwechsel seien jedoch eindeutig belegt.