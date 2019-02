Brände : Leerstehendes Wohnhaus brennt aus: 80 000 Euro Schaden

von dpa

09. Februar 2019, 12:40 Uhr

Ein leerstehendes Haus ist am frühen Samstagmorgen in Ritzerow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ausgebrannt. Der Dachstuhl des Einfamilienhauses stand in Flammen, als die Feuerwehr anrückte, teilte die Polizei mit. 37 Einsatzkräfte löschten den Brand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war zunächst unklar. Die Eigentümer hatten begonnen, das leerstehende Haus zu renovieren. Die Schadenshöhe liegt bei 80 000 Euro.