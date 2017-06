Bildung : Lehrer gehören zu Topverdienern: Kritik an Arbeitslast

Viele Lehrer im Nordosten verdienen im bundesweiten Vergleich gut. «In Mecklenburg-Vorpommern können Lehrerinnen und Lehrer an Regionalen Schulen, Gesamtschulen, Gymnasien, Förderschulen und Beruflichen Schulen mehr Geld verdienen als in den norddeutschen Ländern und Brandenburg», sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Dienstag in Schwerin unter Berufung auf den DGB-Besoldungsreport 2017. Demnach erhalten Lehrkräfte in der A13, der höchsten Besoldungsgruppe, 60 433,25 Euro brutto im Jahr zuzüglich einer einmaligen Sonderzahlung von mindestens 1453 Euro. Zuvor hatte die «Schweriner Volkszeitung» darüber berichtet.