Bildung : Lehrermangel in Kunst, Sport und Musik

Musik, Sport oder Kunst unterrichten, ohne dafür ausgebildet zu sein - das tun in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 2500 Lehrer. Die Linke fragt, warum die Zugangsvoraussetzungen für das Studium dieser Fächer so hoch sind, dass viele an der Aufnahmeprüfung scheitern.

Avatar_prignitzer von dpa

23. Juli 2020, 08:41 Uhr