Prozesse : Leonie-Mordprozess dauert länger: Urteil im Januar geplant

Der Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) verlängert sich um mindestens zwei Monate. Wie Richter Jochen Unterlöhner am Montag am Landgericht Neubrandenburg sagte, soll die Mutter des Mädchens noch mindestens zweimal gehört werden. So sei frühestens Anfang Januar mit den Gutachten der Gerichtsmedizinerin und des Psychiaters zu rechnen, auch der angeklagte Stiefvater will vorher noch eine Aussage machen. Ein Urteil wäre dann Mitte Januar möglich. Ursprünglich hatte der Mordprozess Ende November zu Ende gehen sollen.

Avatar_prignitzer von dpa

04. November 2019, 11:36 Uhr

Leonie war am 12. Januar tot in der Wohnung der Mutter und des Stiefvaters in Torgelow gefunden worden. Rechtsmediziner stellten bei dem Kind eine Vielzahl an Verletzungen fest, die von schweren Misshandlungen herrühren sollen. Dem Stiefvater wird deshalb Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Laut Anklage hat der Mann das Mädchen so misshandelt, dass es infolge der Verletzungen starb. Er hatte von einem Treppensturz gesprochen.