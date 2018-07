Festspiele : Letzte Aufführung der Schlossfestspiele Schwerin

von dpa

28. Juli 2018, 01:17 Uhr

In Schwerin gehen am heute die Schlossfestspiele mit der letzten Aufführung der Puccini-Oper «Tosca» zu Ende. Die Inszenierung fand viel Beifall beim Publikum, konnte aber die geschäftlichen Erwartungen nicht erfüllen, wie ein Sprecher des Mecklenburgischen Staatstheaters sagte. Es kamen weniger als die erhofften 30 000 Besucher. Zahlen sollen am Abend bekannt gegeben werden. Im kommenden Jahr will das Staatstheater statt italienischer Oper das Musical «Anatevka» auf dem Alten Garten zwischen Schloss, Theater und Staatlichem Museum spielen. Vom Wechsel des Genres erhoffen sich die Macher neue Impulse für das Publikum.