Gesellschaft : Letzte Ehrenamtsmesse des Jahres in Greifswald

von dpa

24. März 2018, 00:42 Uhr

In Greifswald endet heute für dieses Jahr die Reihe der Ehrenamtsmessen in Mecklenburg-Vorpommern. Wie die Veranstalter mitteilten, informieren Vertreter von 25 Vereinen, Verbänden und Initiativen im Pommerschen Museum über ihre Arbeit. Zudem soll eine Bildergalerie die Vielfalt der ehrenamtlichen Tätigkeit zeigen. Mecklenburg-Vorpommern ist eines von vier Bundesländern, in denen die Landesregierungen die regelmäßige Präsentation von lokalen und regionalen Vereinen oder Initiativen auf Ehrenamtsmessen finanziell unterstützt. Die Messen mit jährlich bis zu 12 000 Besuchern gelten auch als gute Gelegenheit für Vereine, neue Mitstreiter zu gewinnen.