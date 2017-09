Theater : Letzte eigenständige Spielzeit: «Charleys Tante» gefeiert

Da hilft, dass Charleys Tante aus Brasilien zu Besuch kommen will - sie soll einen «Anstandswauwau» spielen. Der Vater der Mädchen stimmt dem Besuch deshalb zu, aber die Tante verspätet sich. So übernimmt ein Freund die Rolle der Tante, was zu urkomischen Verwicklungen führt. In dieser Rolle wurde Michael Goralczyk besonders gefeiert. In den Filmen spielten Heinz Rühmann und Peter Alexander die vermeintliche Tante.

Nach der Saison 2017/18 soll die Theater und Orchester GmbH, zu der die Neubrandenburger Philharmonie gehört, nach dem Willen des Landes mit dem Theater Vorpommern (Stralsund/Greifswald) zu einem «Staatstheater Nordost» fusionieren. Das ist künstlerisch immer noch umstritten. In der Spielzeit 2017/18 stehen in Neubrandenburg und Neustrelitz 14 Premieren, darunter Koproduktionen mit dem Volkstheater Rostock und dem Theater Plauen/Zwickau, im Programm.

