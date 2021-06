Landtag : Letzte Sitzungswoche des Landtags vor Neuwahl im September

Im September wird der Landtag in Schwerin neu gewählt. Bevor sich der Großteil der Abgeordneten dem Wahlkampf widmet, kommt das Parlament noch einmal zu Plenarsitzungen zusammen. Die drei Tage sind prall angefüllt mit Gesetzen und Themen.

Schwerin | Der Landtag in Schwerin kommt zu seiner letzten Plenarwoche in der zu Ende gehenden fünfjährigen Wahlperiode zusammen. Vor den Abgeordneten liegt mit 60 Tagesordnungspunkten noch einmal ein Beratungs- und Abstimmungsmarathon. Zum Auftakt am Mittwoch (10.00 Uhr) stehen die abschließenden Lesungen von 20 Gesetzen auf dem Programm. Unter anderem geht es ...

