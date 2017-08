Telekommunikation : Letztes Breitbandausbau-Projekt im Land bewilligt

Die Förderung für das letzte von insgesamt 93 Projektgebieten zum Breitbandausbau in Mecklenburg-Vorpommern ist bewilligt worden. Dabei handelt es sich um ein Gebiet an der südlichen Küste Rügens, für das 5,6 Millionen Euro Bundesmittel zugesagt wurden, teilte das Infrastrukturministerium am Dienstag mit.