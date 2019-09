Theater : Letztes Open Air 2019 in MV gestartet: «Die Peene brennt»

Das letzte Theater-Open-Air der Saison 2019 in Mecklenburg-Vorpommern hat begonnen: In Anklam (Vorpommern-Greifswald) feierte am Samstag das neue Stück von «Die Peene brennt» Premiere. Autor und Regisseur Wolfgang Bordel von der Vorpommerschen Landesbühne wartet darin mit einigen Überraschungen aus der europäischen Geschichte auf. Der erste Mensch auf dem Mond kam demnach aus Anklam, und die Stadt lag in der einstigen Freien Republik Peeneland. Unter den Darstellern des einwöchigen Open Airs sind stets bekannte Bürger, diesmal unter anderen der Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD). Als Ritter Don Quijote kämpft er jedoch weder gegen Windmühlenflügel noch gegen Windräder, sondern hilft der Freien Republik in einer Notlage schnell und unbürokratisch, wie er betonte.

Avatar_prignitzer von dpa

07. September 2019, 20:22 Uhr

Dahlemann kündigte zugleich an, dass der Landeszuschuss für die Vorpommersche Landesbühne steigen wird und die Mittel dynamisiert werden. Das Theater erhalte in diesem Jahr eine zusätzliche Unterstützung von 175 000 Euro, im nächsten Jahr von 400 000 Euro. Die Zuschüsse des Landes für die Vorpommersche Landesbühne würden damit ab 2020 auf knapp zwei Millionen Euro im Jahr steigen. Ab 2022 sollen die Mittel dann um 2,5 Prozent pro Jahr dynamisiert werden.

Das Stück «Die Peene brennt» wird bis zum 14. September täglich außer sonntags gespielt.