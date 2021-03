Gesundheit : Lieferprobleme bei Astrazeneca: Verlässlichkeit gefordert

Beim Astrazeneca-Impfstoff gibt es aktuell Lieferverzögerungen.

Schwerin | Am Dienstag trafen 19 200 Impfdosen in Mecklenburg-Vorpommern ein, die ursprünglich für die vergangene Woche angekündigt waren, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die für diese Woche angekündigte Lieferung von 7200 Dosen sei auf kommenden Montag verschoben worden. „Es kann ...

