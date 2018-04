Unfälle : Linienbus fährt gegen Ampelmast: Drei Verletzte in Rostock

von dpa

21. April 2018, 11:22 Uhr

Ein Linienbus ist in Rostock gegen einen Ampelmast gefahren, drei Fahrgäste sind dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, prallte der Bus in der Nacht aus zunächst ungeklärter Ursache beim Abbiegen gegen den Mast. Dieser knickte nach dem Aufprall um und fiel auf den Bus. Zwei Jugendliche kamen mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus. Ein Fahrgast wurde vor Ort behandelt. Die Feuerwehr musste den kompletten Ampelmast nach dem Unfall abtrennen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 25 000 Euro.