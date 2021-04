Schulen : Linke: Abi-Prüflinge sollen sich Test in Testzentrum holen

In der Debatte um Corona-Tests vor den schriftlichen Schul-Abschlussprüfungen schlägt die Linke vor, dass sich die Prüflinge einen Tag vorher einem Corona-Schnelltest unterziehen.

Schwerin | Dies könne in einem Testzentrum, einer Apotheke oder einer anderweitig anerkannten Stelle geschehen, erklärte die Vorsitzende der Oppositionsfraktion, Simone Oldenburg, am Dienstag. Mit einem solchen Test am Nachmittag zuvor entstehe am Prüfungstag nicht zusätzlich Nervosität und Hektik. „Zudem dauern die Prüfungsarbeiten bis zu 360 Minuten und wer...

