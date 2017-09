Wahlen : Linke: Bartsch zum Wahlkampfendspurt in Rostock

vergrößern 1 von 1 Foto: Britta Pedersen 1 von 1

von dpa

erstellt am 23.Sep.2017 | 10:07 Uhr

Der Co-Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, wird am Samstag auf dem Rostocker Universitätsplatz zur Anschlusskundgebung erwartet. Er macht sich im Bundestagswahlkreis 14 Rostock - Landkreis Rostock II Hoffnungen auf das Direktmandat. Es ist das Ziel der Linken, das Direktmandat zurückzuerobern. Die Wähler hatten dem heutigen Rostocker Sozialsenator Steffen Bockhahn 2009 das Mandat erteilt. 2013 erreichte jedoch CDU-Kandidat Peter Stein mit 35 Prozent 4,3 Prozentpunkte mehr und wechselte nach Berlin in den Bundestag. Neben Stein und Bartsch werben in Rostock unter anderem der SPD-Politiker Christian Reinke, Uwe Flachsmeyer von den Grünen und Stephan Schmidt von der AfD um die Erststimme.