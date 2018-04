Landtag : Linke begrüßt Einigung zu NSU-Untersuchungsausschuss

Die Linke hat mit Genugtuung auf die angekündigte Einsetzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses im Landtag zum rechtsterroristischen NSU reagiert und zielgerichtete Nachforschungen angekündigt. «Wie im Bund und zahlreichen Ländern, die den NSU-Komplex auf diese Weise untersucht haben, muss auch MV seiner Verantwortung gerecht werden. Das sind wir nicht zuletzt den Opfern und deren Angehörigen und Freunden schuldig», erklärte der Linken-Abgeordnete Peter Ritter am Montag in Schwerin.

von dpa

09. April 2018, 15:52 Uhr

Neben den Verbindungen des sogenannten Kerntrios Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe nach Mecklenburg-Vorpommern müsse auch das Agieren des Verfassungsschutzes und anderer Behörden untersucht werden. Es sei daher gut, dass sich im Entwurf des Einsetzungsantrags viele Anregungen der Linksfraktion wiederfänden. «Meine Fraktion erwartet, dass alle Beteiligten ernsthaft daran interessiert sind und mitarbeiten, Licht ins Dunkel des NSU-Komplexes in MV zu bringen», betonte Ritter. Experten gehen davon aus, dass das NSU-Trio, von dem nur noch Beate Zschäpe am Leben ist, Unterstützer im Nordosten hatte.

Die Spitzen der Koalitionsfraktionen von SPD und CDU hatten sich auf einen Text für den Einsetzungsbeschluss verständigt. Am Dienstag soll der Entwurf bei den turnusmäßigen Fraktionssitzungen erstmals diskutiert werden. Laut SPD ist es Ziel, die Einsetzung des Untersuchungsausschusses als interfraktionellen Antrag von SPD, CDU, Linke und BMV auf der Sitzung Ende April zu beschließen.

Der neonazistischen Terrorgruppe «Nationalsozialistischen Untergrund» (NSU) werden bundesweit zehn, meist fremdenfeindlich motivierte Morde zugerechnet. Darunter ist auch der Mord an Mehmet Turgut, der 2004 an einem Imbissstand in Rostock erschossen wurde.