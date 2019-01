Landtag : Linke berät zum Abschluss ihrer Klausur über Schulpolitik

von dpa

31. Januar 2019, 00:53 Uhr

Die Linke schließt als erste der fünf Landtagsfraktionen ihre mehrtägige Winterklausur zur strategischen Vorbereitung der Parlamentsarbeit im neuen Jahr ab. Heute (09.00 Uhr), dem dritten und letzten Beratungstag, soll es unter anderem um den Lehrerbedarf im Land und die Situation an den Schulen gehen. Der Mangel an Fachkräften, der Umgang mit Seiteneinsteigern, Unterrichtsausfall und hohe Abbrecherquoten im Lehramtsstudium hatten die Oppositionspartei in der Vergangenheit immer wieder veranlasst, mit dem Bildungsministerium hart ins Gericht zu gehen. Die auswärtigen Strategieberatungen von SPD und AfD dauern noch bis Freitag. Die Fraktionen von CDU und Freie Wähler/BMV werden erst Ende Februar in Klausur gehen.