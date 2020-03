Krankheiten : Linke fordert Digitalisierungsschub auch für Justiz

Als Lehre aus der Corona-Krise muss nach Ansicht der Linke-Landtagsabgeordneten Jacqueline Bernhardt auch in der Justiz die Digitalisierung massiv vorangetrieben werden. «Das umfasst sowohl die flächendeckende Einführung der elektronischen Akte als auch die Ausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten», erklärte Bernhardt am Montag in Schwerin.

Avatar_prignitzer von dpa

30. März 2020, 14:16 Uhr

Parallel müssten interne Arbeitsabläufe in den Gerichten an die Anforderungen einer digitalen Welt angepasst werden. Die aktuelle Situation zeige deutlich, dass Home Office und Telearbeit nicht nur der Vereinbarkeit von Familie und Beruf dienten, sondern auch aus gesundheitspolitischen Aspekten erforderlich sein könnten. «Digitalisierung ist kein Luxus, sondern Notwendigkeit», betonte die Oppositionspolitikerin. Zuvor hatte auch der Deutsche Richterbund Bund und Länder ermahnt, den Ausbau der technischen Infrastruktur in der Justiz zu beschleunigen.

Die Gerichte in Mecklenburg-Vorpommern hatte als Reaktion auf die Infektionsgefahren und die deshalb verordneten Kontaktbeschränkungen Prozesstermine verlegt und auch die internen Abläufe eingeschränkt.