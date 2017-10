Landtag : Linke fordert Drogenbeauftragten für das Land

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Okt.2017 | 17:05 Uhr

Der Drogenbeauftragte solle die Aktivitäten auf diesem Gebiet koordinieren und Regierung wie Parlament beratend zur Seite stehen. Regelmäßig solle ein Sucht- und Drogenbericht vorgelegt werden, der auch Handlungsempfehlungen für die Politik enthält.

Den Ermittlungsbehörden zufolge nehmen Drogenhandel und -konsum in Mecklenburg-Vorpommern zu. Im Jahr 2016 registrierte das Landeskriminalamt 5488 Straftaten, 15 Prozent mehr als im Jahr davor. Neun Menschen starben am Drogenkonsum. So viele Drogentote hatte es zuletzt 2008 in Land gegeben. Immer mehr ins Blickfeld gerät auch das Suchtverhalten in der Mediennutzung.

Koplin forderte eine gesicherte finanzielle Unterstützung für die Präventionsarbeit. So sei in der Anhörung offenkundig geworden, dass etwa die Evangelische Suchthilfe trotz beschlossenen Haushalts noch keine Landesförderung erhalten habe.