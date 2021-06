Landtag : Linke fordert Entschädigung für Familie von NSU-Opfer Turgut

Die Familie des NSU-Mordopfers Mehmet Turgut sollte aus Sicht der Linken eine finanzielle Entschädigung vom Land Mecklenburg-Vorpommern bekommen.

Schwerin | Dies sei neben einer Entschuldigung für die Zumutungen der pannenbehafteten Ermittlungen angebracht, sagte der innenpolitische Sprecher der oppositionellen Linken im Schweriner Landtag, Peter Ritter, am Mittwoch. So hätten die Behörden fälschlicherweise schon wenige Tage nach dem Mord an Turgut in Rostock durch den rechtsterroristischen NSU einen a...

