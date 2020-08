Demonstrationen : Linke fordert entschiedenes Vorgehen gegen Antidemokraten

Als Reaktion auf das Vordringen von Demonstranten auf die Treppe des Berliner Reichstagsgebäudes am Wochenende fordert die Linksfraktion im Schweriner Landtag ein konsequenteres Vorgehen gegen rechtsextremistische Organisationen. Die Reichsfahnen vor dem Bundestag hätten gezeigt, dass die Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen längst von Rechtsextremisten für ihre Zwecke und Ziele missbraucht würden. «Solche antidemokratischen Bewegungen dürfen nicht weiter Raum greifen, alle Demokratinnen und Demokraten müssen sich ihnen entschieden in den Weg stellen», forderte Linksfraktionschefin Simone Oldenburg am Montag.

Avatar_prignitzer von dpa

31. August 2020, 12:17 Uhr