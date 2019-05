Landtag : Linke fordert mehr Geld vom Land für Nahverkehr

Die Linke fordert mehr Geld und eine bessere Koordinierung für den Nahverkehr vom Land. Landkreise und kreisfreie Städte sollten mehr Zuschüsse erhalten, um ein bedarfsgerechtes Nahverkehrsangebot sichern zu können. Zudem seien Verkehrsverbünde zu unterstützen. «Nur so können Bahn, Bus, Rufbus optimal vernetzt, Verwaltungsgrenzen überwunden und ein MV-Tarif und MV-Ticket eingeführt werden», sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, Mignon Schwenke, am Dienstag in Schwerin.

von dpa

28. Mai 2019, 17:14 Uhr

Anlass war die Tagung des Verbandes Norddeutscher Verkehrsunternehmen. Dabei sei erneut deutlich geworden, dass auch der Verband eine finanzielle Sicherheit für den Nahverkehr vermisst. «Die kommunalen Spitzenverbände wollen künftig Geld lieber direkt als über Förderung. Das ist legitim. Jedoch wird eine unzureichende Landesunterstützung nicht besser, wenn diese lediglich in gleicher Höhe nun direkt den Kommunen zugutekommen soll», bemängelte Schwenke. Die Mittel für den Nahverkehr müssten daher erhöht werden und weiterhin einer Zweckbindung unterliegen.