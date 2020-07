Soziales : Linke fordert permanent kostenfreien Sommerferienhort

Die Linke fordert einen permanent kostenfreien Sommerferienhort in Mecklenburg-Vorpommern. «Die kostenfreie Nutzung des Ferienhorts sollte grundsätzlich möglich sein, denn die meisten Eltern können nicht die gesamte Ferienzeit Urlaub nehmen. Sie sind auf die Hortbetreuung angewiesen», sagte die familienpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Jacqueline Bernhardt, in einer am Mittwoch in Schwerin veröffentlichten Mitteilung.

15. Juli 2020, 15:19 Uhr