Landtag : Linke für bessere Bezahlung von Grundschullehrern in MV

von dpa

27. April 2018, 01:22 Uhr

Die Linke sieht in der geringeren Vergütung von Grundschullehrern den Hauptgrund für das schwindende Interesse an dem Beruf und die hohe Zahl unbesetzter Referendarsstellen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Oppositionspartei fordert deshalb mehr Geld für diese Pädagogen. In einem Antrag, über den der Landtag heute berät, plädiert sie für eine Einstufung der Grundschullehrer in die Entgeltgruppe E13 und damit Gleichstellung mit Pädagogen an weiterführenden Schulen. Nach Berechnungen der Linken würde die Höherstufung um zwei Gruppen rund acht Millionen Euro im Jahr kosten. Zum Abschluss des dreitätigen Sitzungsmarathons befassen sich die Abgeordneten zudem unter anderem mit der Situation der Opferambulanzen im Land, dem Kinderschutz und der Bekämpfung der Armut.