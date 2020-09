Landtag : Linke für Öffnung von Bordellen in Mecklenburg-Vorpommern

In der bundesweiten Diskussion um die offizielle Wiederzulassung der Prostitution hat die Linke nun eine Öffnung für Mecklenburg-Vorpommern gefordert. «Nach den Lockerungsmaßnahmen unter anderem für Diskotheken, Clubs, Märkte und andere Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern sollte auch die Öffnung von Prostitutionsstätten geprüft werden», verlangte die Linken-Landtagsabgeordnete Karen Larisch am Freitag.

04. September 2020, 13:44 Uhr