Landtag : Linke: Gesundheitsämter-Personalausstattung ist zu gering

Angesichts des bevorstehenden Schulstarts in Mecklenburg-Vorpommern fordert die Linke eine personelle Aufstockung der Gesundheitsämter im Land. «Wenn sich Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher präventiv testen lassen können, stellt sich die Frage, wie dies in der Praxis aussehen soll. Bei rund 500 Schulen und weit mehr als 1000 Kitas im Land wird das von den chronisch unterbesetzten Gesundheitsämtern nicht zu bewältigen sein», prognostizierte die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg, am Donnerstag in Schwerin. Die Ämter seien schon heute nicht in der Lage, ihre gesetzlichen Aufgaben wie etwa schulärztliche Untersuchungen durchzuführen.

16. Juli 2020, 18:27 Uhr